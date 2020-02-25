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Реал – Манчестер Сіті: Давід Сілва виділив гравця мадридців, якого хотів би мати у своїй команді

25 лютого 23:12 161 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: Давід Сілва виділив гравця мадридців, якого хотів би мати у своїй команді
Давід Сілва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сіті Давід Сілва поділився своїми очікуваннями перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

 

"Ні, я не шкодую, що так і не опинився в Реалі. Моя кар'єра пройшла ідеально, я задоволений.

Реал – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Для всіх дуже важливе це змагання, кожен матч Ліги чемпіонів має виключне значення. Кого б з гравців Реала я підписав у наш клуб? Нехай буде Серхіо Рамос, тому що я його давно знаю. Він – справжній лідер, і ми могли б цим скористатися", – цитує Сілву Marca.

Нагадаємо, що матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Давід Сілва Давід Сілва Серхіо Рамос Серхіо Рамос Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид - Манчестер Сіті
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