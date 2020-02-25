Реал – Манчестер Сити: Давид Силва выделил игрока мадридцев, которого хотел бы иметь в своей команде

Хавбек Манчестер Сити Давид Силва поделился своими ожиданиями перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

"Нет, я не жалею, что так и не оказался в Реале. Моя карьера прошла идеально, я доволен.

Реал – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Для всех очень важно это соревнование, каждый матч Лиги чемпионов имеет исключительное значение. Кого бы из игроков Реала я подписал в наш клуб? Пусть будет Серхио Рамос, потому что я его давно знаю. Он – настоящий лидер, и мы могли бы этим воспользоваться", – цитирует Силву Marca.

Напомним, что матч Реал – Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.

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