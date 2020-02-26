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Реал – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

08:00 549 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу ЛЧ 26 лютого 2020

Мадридський Реал приймає Манчестер Сіті у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

 

Реал Мадрид – Манчестер Сіті

26 лютого, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2" та Oll.tv, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

На Сантьяго Бернабеу пройде центральний поєдинок ігрового дня ЛЧ. Реал, який є світовим рекордсменом за кількістю перемог у Кубку/Лізі чемпіонів (13), прийматиме Ман Сіті. Хосеп Гвардіола протистоятиме Зінедіну Зідану – тренерська дуель привертає не меншу увагу, ніж безпосередньо сама гра. Для легенди Барселони втерти носа одвічному супернику є справою честі.

"Містяни" давно марять тріумфом у найпрестижнішому європейському клубному турнірі, але наразі найбільшим досягненням англійців є стадія 1/2 фіналу в сезоні 2015/16. Цікаво, що саме Реал тоді не пустив команду Мануеля Пеллегріні у вирішальний матч – "бланкос" тріумфували з рахунком 1:0 за сумою двох поєдинків.

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: прогноз на матч плей-офф Ліги чемпіонів

Поточний розіграш Ліги чемпіонів багато в чому є визначальним для Манчестер Сіті. Позаяк УЄФА дискваліфікував "містян" з єврокубків на 2 роки, то сезон 2019/20, імовірно, є останнім шансом Гвардіоли все ж виграти ЛЧ на чолі англійської команди. АПЛ, фактично, програна – очевидно, що Пеп робитиме ставку саме на Лігу чемпіонів. Втім, вже у першому раунді плей-офф Сіті потрапив на дуже непростого опонента.

Підопічні Гвардіоли без проблем виграли квартет C, випередивши Шахтар, Аталанту та Динамо Загреб. Легко кваліфікувався і 1/8 фіналу і Реал – щоправда, мадридці пропустили на першу позицію ПСЖ. Після перших двох турів команда Зідана набрала лише 1 очко, але в наступних 4-х поєдинках здобула ще 10 пунктів та пробилася у плей-офф.

Саме цю пару багато хто вже назвав достроковим фіналом – команда, яка зуміє пройти далі, цілком може претендувати на статус головного фаворита турніру. Легкої прогулянки тут не буде – запекла боротьба йтиме на кожному клаптику поля.

Окремої уваги заслуговує і Олександр Зінченко. Півзахисник збірної України не потрапив у заявку на останній поєдинок АПЛ проти Лестера, а в поточному розіграші ЛЧ зіграв лише 2 матчі – проти Шахтаря та Динамо Загреб. Українець разом з одноклубниками вирушив у Мадрид, але чи з'явиться він на полі Сантьяго Бернабеу – питання відкрите.

Кадрова ситуація

Травмовані: Азар, Асенсіо

Під питанням: Стерлінг

Дискваліфіковані: немає

Відсутні з інших причин: Начо, Браїм Діас, Хамес Родрігес – Сане

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Вальверде, Модріч, Каземіро, Кроос – Вінісіус, Бензема.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Фернандінью, Ляпорт, Менді – Родрі, де Брюйне, Давід Сілва – Бернарду Сілва, Агуеро, Стерлінг.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Букмекери вважають Манчестер Сіті незначним фаворитом, але навряд чи "містяни" здатні обіграти Реал на його полі. Обидві команди не можуть похвалитися стабільністю у національних чемпіонатах, але у поєдинку ЛЧ, безумовно, залишать на полі всі сили. І Реал, і Ман Сіті мають певні кадрові втрати, але це не повинно завадити розкішному футболу. На нашу думку, поєдинок завершиться мировою, яка відкладе визначення чвертьфіналіста на матч-відповідь.

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