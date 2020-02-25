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АРТЕМ БЄСЄДІН НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ ДИНАМО

Один з найкращих бомбардирів за всю історію ЛЧ і 600-хвилинне прокляття, або Час згадати фіаско Тимощука на межі подвигу

20:05 1339 Читать на русском
Один з найкращих бомбардирів за всю історію ЛЧ і 600-хвилинне прокляття, або Час згадати фіаско Тимощука на межі подвигу
Челсі – Баварія: перед першим матчем 1/8 ЛЧ 25 лютого 2020 є що згадати
Тарас Котів Тарас Котів

Челсі – Баварія в 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20. Футбольна класика ЛЧ має декілька цікавих підтекстів, а також свій український слід.

 

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Баварія на "Футбол 24", стартує о 22:00. Востаннє вони зустрічалися саме в Лізі чемпіонів далеких 8 років тому. Перед Євро-2012, яке приймали Україна та Польща, у стартовому складі мюнхенців вийшов один з господарів того турніру. Тимощук називав цей матч найважливішим у житті. "Т-44" вийшов з перших хвилин на позиції центрального захисника і відіграв аж до серії пенальті, хоча після 87-ї хвилини встиг переміститись в центр поля. Анатолій навіть взяв участь у ключовому епізоді фіналу ЛЧ-2012. Він виграв верхову боротьбу поблизу штрафного Челсі, після чого арбітр призначив пенальті за фол Дрогба проти Рібері.

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Дідьє мав стати антигероєм, але сталося все навпаки. Чех виручив і зробив це ще не раз. Не допомогли "червоним" і рідні трибуни мюнхенського стадіону Альянц Арена. Якимсь дивом команда Ді Маттео перевела гру в післяматчеву серію 11-метрових. Тимощук мав бити пенальті шостим. Українця вже запитували, чи готовий він пробивати... Для Анатолія цей момент так і залишився піковим. Рекордсмен за кількістю матчів у збірній України (144) отримав солідний бал від Whoscored (7,44). Тімо – другий найкращий серед усіх гравців за перехопленнями (5), лідер за відбираннями (5), створив 3 моменти для удару, виконав 6 точних довгих пасів з 8, двічі пробивав по воротах. Дійсно, матч життя. Виграшний фінал Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд наступного року він уже провів на лаві запасних.

Після жеребкування стадії плей-офф Ліги чемпіонів 2019/20 Твіттер Баварії прописав заборонені слова, яких не хоче бачити у Твіттері: Дрогба і 2012. У тому фіналі 8 років тому Челсі не бачив ніхто. Команду посеред сезону очолив Роберто Ді Маттео, замінивши Андре Віллаш-Боаша. Уже битва з Наполі після поразки 1:3 віщувала виліт. Однак найбільше вразив півфінал з Барселоною. Каталонці програли в Лондоні 0:1, але вдома повели 2:0, граючи в більшості після червоної Террі. Сам Мессі не реалізував пенальті, а "сині" влаштували героїчний камбек 2:2. "Якщо навіть Барса не спромоглася їх зламати, то як ми маємо це зробити?" – грав у психологічні ігри перед фіналом Юп Хайнкес.

Лазарет у Мюнхені був далеким від порожнього, але ще більше травмованих і дискваліфікованих лідерів не могли допомогти Челсі. Довелося ставити Бертранда, який дебютував у Лізі чемпіонів відразу з фіналу. Англійська команда не дотерпіла до нульової нічиєї зовсім трошки, але удар по Баварії був болючішим. Тимощук емоційно пред'являв претензії партнерам, які випустили Дрогба на стандарті за 2 хвилини до кінця основного часу. "Вони думали, що все вже вирішено", – пригадував Хан Мата, автор гольового пасу. Навіть Дідьє виглядав зневіреним.

"Я не розумів, чому. Ми ж пройшли такий довжелезний шлях до фіналу. Звільнення головного тренера, неймовірний порятунок з Наполі, ми навіть шторм на Камп Ноу вдесятьох пережили. Невже все це було дарма? Я поглянув на Дрогба, поклав руку йому на плече і сказав не здаватися", – пригадував Мата. На обличчі івуарійця з'явилася посмішка і віра. Баварія подала 20 кутових, завдала 43 удари. У Челсі була єдина спроба з кута поля, і саме вона перевела гру в овертайм. Мата на Дрогба, смертельний удар. У той момент Дідьє вже було не збити зі шляху: "Після цього гола знав, що ми переможемо. Сумніви не проскочили навіть тоді, коли я сфолив у своєму штрафному". Лише другий промах Роббена з пенальті в кар'єрі став фатальним. Ну, як таке можливо?

Мата схибив на старті післяматчевої серії. Баварія, яка доти ніколи не програвала в подібній лотереї Кубка чемпіонів, вела 3:1 після результативного удару свого воротаря Нойєра. Та 2 поспіль нереалізовані мюнхенцями пенальті зробили удар Дрогба ключовим і переможним. "Мюнхеське Диво" стало реальним історичним фактом в англійських ЗМІ. Зараз підсумковий тріумф Челсі стане не менш сенсаційним, ніж тоді. На проході Баварії у чвертьфінал можна заробити суттєво менше (1,27 з кожної поставленої гривні), ніж навіть тоді (1,4 в разі завоювання трофею).

Мюнхен знову зіграв у кота і мишку з Бундеслігою. Зобразивши щось на кшталт кризи при Ковачу, після відставки Ніко призначили "баварське серце" і обігнали всіх. Майже 3 місяці команда Фліка не знає, що таке поразка. Баварія виграла 10 матчів, а лише одного разу зіграла внічию з моменту останнього фіаско. І тут ми підходимо до однієї з головних інтриг. В активі Роберта Лєвандовскі тільки за згаданий період 11 голів плюс 2 асисти. Ніхто не забив більше за 31-річного поляка в цій ЛЧ (у Холанда так само 10 результативних пострілів), але не все так просто. Він не може відзначитися на стадії плей-офф Ліги чемпіонів уже приблизно 600 хвилин. Востаннє від нього страждав ще Бешикташ у 2018-му, також далеко не топова команда. А перед тим у 2017-му були голи лише з пенальті у ворота Реала та Арсенала, тож з гри не відзначався у воротах топ-клубу на кубковій стадії ЛЧ вже понад 3 роки.

За всю історію турніру тільки Роналду (128), Мессі (114), Рауль (71) і Бензема (64) забили більше за нього (63). При тому, що останніх двох Роберту цілком реально обійти за сезон-два. Та йому продовжують закидати, що кудись зникає у найважливіших матчах. Під час Євро-2016 Лєвандовскі не забив жодного м'яча, а його суха серія у фінальних частинах чемпіонатів Європи досі сягає тих же плюс-мінус 600 хвилин. У це важко повірити, але польський голеадор 2 роки і 5 днів не може дочекатися на взяття воріт у плей-офф ЛЧ, або 7 матчів поспіль. Так, "він усе ще здатен забити 4 голи за хвилин у Белграді", як відзначав бос Баварії Румменігге, але недарма поки так і не виграв жодної Ліги чемпіонів за кар'єру – єдиний такий у топ-5 історичних снайперів.

Якщо не зараз ламати таке собі прокляття, то коли? Адже Челсі за 2020 рік тріумфував у меншій кількості матчів, ніж зазнавав очкових втрат, трохи покращивши статистику завдяки Кубку Англії. Команда Лемпарда виграла тільки 2 матчі за 7 останніх турів АПЛ. У топ-10 Прем'єр-ліги лише Бернлі пропустив більше голів за четверту команду англійського сезону. З іншого боку, хто, як не автор одного з голів у тій легендарній післяматчевій серії пенальті, знає шлях до дива в битві з баварською машиною. Він не нарікає на епідемію травм (Канте, Пулішіч, Хадсон-Одой), а шукає слабкості суперника, які його хлопці "повинні використати". Бо, як розсудливо відзначив сам наставник лондонців, "Челсі готовий до ролі андердога, але ми всі любимо такі історії, які завершуються несподіванками".

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