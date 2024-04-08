Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола ще не визначився, хто буде захищати ворота команди у першому матчі чвертьфіналу ЛЧ проти Реала.

Значну частину сезону дилема вибору голкіпера стояла перед Реалом, але Андрій Лунін все ж виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги. Тепер про це повинен думати Гвардіола. Основний кіпер "містян" Едерсон щойно відновився від травми і на поле ще не виходив, а дублер Штефан Ортега демонструє доволі якісну гру.

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"Едерсон чи Ортега? Мені ще потрібно подумати над цим. Едерсон одужав і, здається, почувається добре. Я повинен вирішити, чи не бракує йому ігрового ритму. Але ми дуже задоволені Штефаном, він також неймовірний воротар", – цитує Гвардіолу City Xtra.

Нагадаємо, матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться вже завтра, 9 квітня. Стартовий свисток на Сантьяго Бернабеу пролунає о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь у Манчестері запланований на 17 квітня.

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