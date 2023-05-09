"Містяни" тотально переважали, але конвертувати це у гол не змогли. Натомість команда Андрія Луніна скористалась одним із небагатьох своїх моментів. Камавінга протягнув сферу зі своєї частини поля на чужу та віддав на Вінісіуса. Бразилець ефектно забив! 1:0.