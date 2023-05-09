Реал – Манчестер Сіті: відео ефектного гола
22:44 - Читать на русском
Реал Мадрид приймає Манчестер Сіті в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
"Містяни" тотально переважали, але конвертувати це у гол не змогли. Натомість команда Андрія Луніна скористалась одним із небагатьох своїх моментів. Камавінга протягнув сферу зі своєї частини поля на чужу та віддав на Вінісіуса. Бразилець ефектно забив! 1:0.
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