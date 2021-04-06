Реал Мадрид – Ліверпуль: онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів
21:55 - Читать на русском
Мадридський Реал в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид – Ліверпуль розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить"Футбол 24".
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Ліверпуль:
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