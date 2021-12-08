Реал та Інтер зустрічались в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Суперники ще до матчу гарантували собі місце у плей-офф, але мадридці не мали наміру розчаровувати своїх вболівальників.

Шахтар – Шериф – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Тоні Кроос красивим дальнім пострілом відкрив рахунок у поєдинку. Другий гол Реала став ще видовищнішим, цього разу відзначився Асенсіо. Іспанець з кута штрафного майданчика зумів поцілити у дальню дев'ятку, голкіпер навіть не зреагував на цей удар.

Реал посів першу сходинку у групі D, Інтер – другий.

Атлетіко прорвався у плей-офф Ліги чемпіонів, Мілан програв Ліверпулю, Реал здолав Інтер і виграв групу Шахтаря