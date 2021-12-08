Реал – Інтер – 2:0 – відео голів та огляд матчу
06:00 - Читать на русском
Реал та Інтер зустрічались в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
17’ Тоні Кроос
79’ Марко Асенсіо
Ніколо Барелла 64’
17’ Тоні Кроос
64’ Ніколо Барелла
79’ Марко Асенсіо
Суперники ще до матчу гарантували собі місце у плей-офф, але мадридці не мали наміру розчаровувати своїх вболівальників.
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Тоні Кроос красивим дальнім пострілом відкрив рахунок у поєдинку. Другий гол Реала став ще видовищнішим, цього разу відзначився Асенсіо. Іспанець з кута штрафного майданчика зумів поцілити у дальню дев'ятку, голкіпер навіть не зреагував на цей удар.
Реал посів першу сходинку у групі D, Інтер – другий.
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