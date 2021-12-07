Ліга чемпіонів, груповий етап

Група В

Мілан – Ліверпуль – 1:2

Голи: Томорі, 29 – Салах, 36, Оріджі, 55

Порту – Атлетіко – 1:3

Голи: Олівейра, 90+5 (пен) – Грізманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2

Вилучення: Венделл, 70 – Карраско, 67

Група С

Аякс – Спортінг – 4:2

Голи: Аллє, 8 (пен), Антоні, 42, Нерес, 58, Бергейс, 62 – Сантуш, 22, Табата, 78

Борусія Д – Бешикташ – 5:0

Голи: Мален, 29, Ройс, 45+2 (пен), 53, Холанд, 68, 81

Вилучення: Велінгтон, 43 (Б)

Група D

Реал – Інтер – 2:0

Голи: Кроос, 17, Асенсіо, 79

Вилучення: Барелла, 64 (І)

Інтрига сьогодні була тільки у квартеті В. Ліверпуль давно виграв групу, але не пошкодував Мілан. Італійцям не допомогло й те, що Юрген Клопп провів активну ротацію. Мілан відкрив рахунок на стандарті, однак пропустив два у відповідь. Салах добив у порожні, скориставшись ударом Окслейд-Чемберлена. А перемогу Ліверпулю приніс Оріджі – перед тим Мане обікрав Томорі.

Мерсисайдці завершили груповий етап з ідеальними показниками, а Мілан посів останнє місце та залишився без євровесни. За другу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів боролися Порту та Атлетіко. "Дракони" створили купу моментів, у першому таймі возили суперника, але забити так і не зуміли.

Атлетіко витерпів і по перерві знайшов свій шанс. Потім футболісти вже більше з'ясовували стосунки, ніж грали. Наприкінці матчу Атлетіко закріпив перемогу, набрав 7 очок і з другого місця вийшов в 1/8 фіналу. Порту продовжить боротьбу у Лізі Європи.

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Реал і Інтер розігрували перше місце в групі Шахтаря. Обидві команди ще до матчу вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів, тому грали без тиску. Інтер потужно провів перший тайм, але свої моменти не реалізував. Натомість "нерадзуррі" пропустили – Кроос забив фірмовим дальнім ударом.

По перерві Реал перехопив ініціативу, заробив чисельну більшість (у Барелли здали нерви) і закріпив перевагу. Красиву крапку поставив Асенсіо – м'яч від стійки залетів у ворота. Інтер вийшов у 1/8 фіналу з другої сходинки.

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У групі С все вирішилося завчасно. Аякс, який гарантував собі перше місце, обіграв Спортінг, який також вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Нідерландці скористалися трьома подарунками суперника: Аллє забив пенальті, Антоні покарав Лісабон за фейл в штрафному майданчику, а Нерес відзначився після обрізки в центрі поля. Бергейс поставив крапку.

Дортмундська Борусія, яка гратиме в Лізі Європи, спокійно розгромила Бешикташ. Статистика ударів – 23:1. Перший гол "джмелі" забили на контратаці, другий – з пенальті, третій – після проходу Ройса, а четвертий і п'ятий поклав Холанд. Наприкінці першого тайму Бешикташ залишився в меншості та без шансів програв. Турки залишилися єдиними з нулем очок в цій Лізі чемпіонів.