Шахтар – Шериф – відео гола
23:00 - Читать на русском
Шахтар приймає Шериф у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола у матчі Шахтар – Шериф.
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Шахтар вийшов вперед завдяки голу Фернандо на 42-й хвилині – бразилець отримав передачу Кривцова з глибини, розвернувся та в падінні зумів закотити м'яч у дальній кут.
Шахтар – Шериф: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Додамо, що перемога у цьому матчі не допоможе "гірникам" піднятись на третє місце – Шахтар мав лише 1 пункт в активі перед стартом зустрічі, тоді як третій Шериф має 6 очок.
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