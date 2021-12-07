Шахтар вийшов вперед завдяки голу Фернандо на 42-й хвилині – бразилець отримав передачу Кривцова з глибини, розвернувся та в падінні зумів закотити м'яч у дальній кут.

Шахтар – Шериф: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Додамо, що перемога у цьому матчі не допоможе "гірникам" піднятись на третє місце – Шахтар мав лише 1 пункт в активі перед стартом зустрічі, тоді як третій Шериф має 6 очок.

Зінченко вирізав зразковий асист на ворота РБ Лейпциг, але дозволив з-під себе забити – контрастний матч українця в ЛЧ