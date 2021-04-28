Реал – Челсі: Тухель залишився розчарований пропущеним голом та результатом матчу
Головний тренер Челсі Томас Тухель поділився враженнями від першого півфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.
"Ми дуже, дуже добре почали матч, дуже сміливо і якісно. Ми заслужили перемогти в першому таймі, мали можливості для цього. На жаль, Реал забив після стандартного положення і більше моментів не мав. Ми нічого йому не дозволили створити.
Реал — Челсі – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Рахунок, який був до перерви, розчаровував. Нам потрібно було зберігати спокій і не втрачати впевненість у собі. У другому таймі було багато тактичної боротьби, і можна було відчути, що ми втомилися. У нас було лише кілька днів на відновлення після іншої складної гри на виїзді. Так що доведеться змиритися з 1:1. Ми заслужили свій гол і мали забити ще як мінімум один. Але ми пропустили практично з нічого – таке буває в матчах проти індивідуально сильних гравців", – поділився Тухель у коментарі BT Sport.
Нагадаємо, Реал та Челсі не змогли виявити сильнішого у першому півфіналі – гра завершилась із рахунком 1:1. Матч-відповідь запланований на 5 травня.
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