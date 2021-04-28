"Ми дуже, дуже добре почали матч, дуже сміливо і якісно. Ми заслужили перемогти в першому таймі, мали можливості для цього. На жаль, Реал забив після стандартного положення і більше моментів не мав. Ми нічого йому не дозволили створити.

Реал — Челсі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Рахунок, який був до перерви, розчаровував. Нам потрібно було зберігати спокій і не втрачати впевненість у собі. У другому таймі було багато тактичної боротьби, і можна було відчути, що ми втомилися. У нас було лише кілька днів на відновлення після іншої складної гри на виїзді. Так що доведеться змиритися з 1:1. Ми заслужили свій гол і мали забити ще як мінімум один. Але ми пропустили практично з нічого – таке буває в матчах проти індивідуально сильних гравців", – поділився Тухель у коментарі BT Sport.

Нагадаємо, Реал та Челсі не змогли виявити сильнішого у першому півфіналі – гра завершилась із рахунком 1:1. Матч-відповідь запланований на 5 травня.

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