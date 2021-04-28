"Мы очень, очень хорошо начали матч, очень смело и качественно. Мы заслужили победить в первом тайме, имели возможности для этого. К сожалению, Реал забил после стандартного положения и больше моментов не было. Мы ничего ему не позволили создать.

Реал — Челси – 1:1 – видео голов и обзор матча

Счет, который был до перерыва, разочаровывал. Нам нужно было сохранять спокойствие и не терять уверенность в себе. Во втором тайме было много тактической борьбы, и можно было почувствовать, что мы устали. У нас было всего несколько дней на восстановление после другой сложной игры на выезде. Так что придется смириться с 1:1. Мы заслужили свой гол и должны были забить еще как минимум один. Но мы пропустили практически из ничего – такое бывает в матчах против индивидуально сильных игроков", – поделился Тухель в комментарии BT Sport.

Напомним, Реал и Челси не смогли выявить сильнейшего в первом полуфинале – игра завершилась со счетом 1:1. Ответный матч запланирован на 5 мая.

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