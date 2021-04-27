Мадридський Реал приймає Челсі у півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал — Челсі на "Футбол 24".

Стартовий тиск гостей дав результат уже на 14-й хвилині. Крістіан Пулішіч уник офсайдної пастки, увірвався до штрафного майданчика, обіграв Куртуа й майстерно відправив м'яч у сітку.

Реал – Челсі: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Відео гола Пулішіча:

Відігратися "вершковим" допоміг стандарт. На 29-й хвилині Карім Бензема після кутового першим дотиком підробив м'яч на лінії воротарської зони, а другим розкішним пострілом у падінні пробив під перекладину – 1:1!

Відео гола Бензема: