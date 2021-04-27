Реал — Челсі – відео голів
22:33 - Читать на русском
Мадридський Реал приймає Челсі у півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал — Челсі на "Футбол 24".
36' live
Крістіан Пулішіч 14’
14’ Крістіан Пулішіч
Стартовий тиск гостей дав результат уже на 14-й хвилині. Крістіан Пулішіч уник офсайдної пастки, увірвався до штрафного майданчика, обіграв Куртуа й майстерно відправив м'яч у сітку.
Реал – Челсі: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
Відео гола Пулішіча:
Відігратися "вершковим" допоміг стандарт. На 29-й хвилині Карім Бензема після кутового першим дотиком підробив м'яч на лінії воротарської зони, а другим розкішним пострілом у падінні пробив під перекладину – 1:1!
Відео гола Бензема:
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