Зірковий форвард Челсі Тімо Вернер знову став об'єктом для насмішок після гри проти Вест Хема.

Гол Тімо Вернера дозволив Челсі здобути перемогу у принциповому лондонському протистоянні з Вест Хемом (1:0).

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Проте німецький нападник зміг і зганьбитись в одному з епізодів. Тімо був першим на добивані після сейву голкіпера ВХЮ, але зірка Челсі примудрився не влучити у майже порожні ворота. Тренер "синіх" Томас Тухель залишився шокованим такою "влучністю" свого підопічного.

Нагадаємо, Челсі придбав Тімо влітку за 55 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ Вернер провів 31 матч, в яких відзначився 6-ма голами.

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Mason mount but werner miss vs west ham pic.twitter.com/TlHhwsywsb — vini johny28 (@vinijohny) April 24, 2021