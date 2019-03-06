toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Реал – Аякс: Іско відмовився їхати на стадіон в одному автобусі з командою

13:05 1804 Читать на русском
Реал – Аякс: Іско відмовився їхати на стадіон в одному автобусі з командою
Іско / фото із соцмереж

Півзахисник Реала Іско залишився незадоволеним тим, що не потрапив в заявку команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Коли головний тренер команди Сантьяго Соларі оголосив заявку на гру, Іско залишився розчарованим. Він відмовився їхати в автобусі разом з командою і на автомобілі покинув тренувальну базу клубу, повідомляє Marca.

Реал – Аякс – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Найімовірніше, він також не приїхав на сам матч з Аяксом. Його не бачили в зоні, де зазвичай перебувають травмовані або ті, що не потрапили до складу з інших причин, гравці Реала.

Зазначається, що Маріано Діас, який теж не потрапив до заявки "вершкових", вирушив на Сантьяго Бернабеу в одному автобусі разом з рештою команди.

Аякс розгромив Реал Мадрид: круті амстердамці йдуть за Кубком ЛЧ, неймовірний Тадіч та історична поразка "бланкос"

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс Іско Іско
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
56
хв
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук