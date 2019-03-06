Реал – Аякс: Іско відмовився їхати на стадіон в одному автобусі з командою

Півзахисник Реала Іско залишився незадоволеним тим, що не потрапив в заявку команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом.

Коли головний тренер команди Сантьяго Соларі оголосив заявку на гру, Іско залишився розчарованим. Він відмовився їхати в автобусі разом з командою і на автомобілі покинув тренувальну базу клубу, повідомляє Marca.

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Найімовірніше, він також не приїхав на сам матч з Аяксом. Його не бачили в зоні, де зазвичай перебувають травмовані або ті, що не потрапили до складу з інших причин, гравці Реала.

Зазначається, що Маріано Діас, який теж не потрапив до заявки "вершкових", вирушив на Сантьяго Бернабеу в одному автобусі разом з рештою команди.

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