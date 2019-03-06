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Реал – Аякс: Иско отказался ехать на стадион в одном автобусе с командой

13:05 223 Читати українською
Реал – Аякс: Иско отказался ехать на стадион в одном автобусе с командой
Иско / фото с соцмерез

Полузащитник Реала Иско остался недоволен тем, что не попал в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Когда главный тренер команды Сантьяго Солари объявил заявку на игру, Иско остался разочарованным. Он отказался ехать в автобусе вместе с командой и на автомобиле покинул тренировочную базу клуба, сообщает Marca.

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Скорее всего, он также не приехал на сам матч с Аяксом. Его не видели в зоне, где обычно находятся травмированные или те, которые не попали в состав по другим причинам, игроки Реала.

Отмечается, что Мариано Диас, который тоже не попал в заявку "сливочных", отправился на Сантьяго Бернабеу в одном автобусе вместе с остальной командой.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид - Аякс Иско Иско
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