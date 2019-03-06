Реал – Аякс: Иско отказался ехать на стадион в одном автобусе с командой

Полузащитник Реала Иско остался недоволен тем, что не попал в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом.

Когда главный тренер команды Сантьяго Солари объявил заявку на игру, Иско остался разочарованным. Он отказался ехать в автобусе вместе с командой и на автомобиле покинул тренировочную базу клуба, сообщает Marca.

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Скорее всего, он также не приехал на сам матч с Аяксом. Его не видели в зоне, где обычно находятся травмированные или те, которые не попали в состав по другим причинам, игроки Реала.

Отмечается, что Мариано Диас, который тоже не попал в заявку "сливочных", отправился на Сантьяго Бернабеу в одном автобусе вместе с остальной командой.

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