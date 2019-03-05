Реал – Аякс: господарі втратили двох гравців у першому таймі через травми

Реал відчуває кадрові проблеми у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

Хавбек Реала Лукас Васкес отримав травму на 29-ій хвилині матчу та змушений був покинути поле, замість нього вийшов Гарет Бейл.

Реал – Аякс – відео голів

Ще через 3 хвилини юний нападник "вершкових" Вінісіус Жуніор у боротьбі у штрафному майданчику суперника отримав пошкодження та зі сльозами на очах покинув поле, замість нього вийшов Марко Асенсіо.

Реал встановив антирекорд в матчі з Аяксом

Відтак, Реал використав 2 заміни ще у першому таймі. Після першої половини зустрічі Аякс перемагає мадридську команду з рахунком 2:0.