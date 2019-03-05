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Реал встановив антирекорд в матчі з Аяксом

23:03 433 Читать на русском
Реал встановив антирекорд в матчі з Аяксом
Реал – Аякс / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал вже встиг відзначитись антидосягненням у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

70’ Марко Асенсіо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Мадридський Реал встановив антирекорд у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти амстердамського Аякса.

Реал – Аякс – відео голів

"Королівський клуб" вперше в історії пропустив 2 голи в Лізі чемпіонів на Сантьяго Бернабеу за стартові 18 хвилин.

Перший матч в Амстердамі завершився перемогою "вершкових" з рахунком 2:1.

Теги
Аякс Аякс Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс Реал Мадрид Реал Мадрид Рекорди
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