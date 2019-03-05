Реал – Аякс: хозяева потеряли двух игроков в первом тайме из-за травмы

Реал испытывает кадровые проблемы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

Хавбек Реала Лукас Васкес получил травму на 29-й минуте матча и вынужден был покинуть поле, вместо него вышел Гарет Бейл.

Реал – Аякс – видео голов

Еще через 3 минуты юный нападающий "сливочных" Винисиус Жуниор в борьбе в штрафной соперника получил повреждение и со слезами на глазах покинул поле, вместо него вышел Марко Асенсио.

Реал установил антирекорд в матче с Аяксом

Исходя из этого, Реал использовал 2 замены еще в первом тайме. После первой половины встречи Аякс побеждает мадридскую команду со счетом 2: 0.