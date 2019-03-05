Реал – Аякс: хозяева потеряли двух игроков в первом тайме из-за травмы

Лига чемпионов — 5 март 67
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Тоттенхэм снова победил Боруссию Д и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони заразЛига Европы — 5 март 232
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Челси решил продать Кепу из-за конфликта с СарриАнглия — 5 март 576
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Мораес подал документы на украинское гражданство, – ЦыганыкСборная Украины — 5 март 401
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"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу ФонсекиОвертайм — 5 март 611