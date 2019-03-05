toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Реал – Аякс: хозяева потеряли двух игроков в первом тайме из-за травмы

5 марта 23:17 114 Читати українською
Реал – Аякс: хозяева потеряли двух игроков в первом тайме из-за травмы
Лукас Васкес / Соцсети

Реал испытывает кадровые проблемы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

70’ Марко Асенсио
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Хавбек Реала Лукас Васкес получил травму на 29-й минуте матча и вынужден был покинуть поле, вместо него вышел Гарет Бейл.

Реал – Аякс – видео голов

Еще через 3 минуты юный нападающий "сливочных" Винисиус Жуниор в борьбе в штрафной соперника получил повреждение и со слезами на глазах покинул поле, вместо него вышел Марко Асенсио.

Реал установил антирекорд в матче с Аяксом

Исходя из этого, Реал использовал 2 замены еще в первом тайме. После первой половины встречи Аякс побеждает мадридскую команду со счетом 2: 0.

Теги
Аякс Аякс Лига чемпионов Реал Мадрид - Аякс Лукас Васкес Лукас Васкес Реал Мадрид Реал Мадрид Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
54
мин
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук