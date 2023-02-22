Фаворит цього двобою здається очевидним. РБ Лейпциг і Манчестер Сіті у всіх сенсах перебувають в різних лігах. Чемпіон Англії кожного року претендує на перемогу або хоча б вихід до фіналу ЛЧ – причому "коронувати" підопічних Пепа Гвардіоли починають десь вже після першого-другого туру в групі. Настільки потужний футбол звикли демонструвати "містяни".

Гвардіола зробив заяву щодо свого майбутнього в Ман Сіті – фінансовий скандал не залишив вибору

У попередні два сезони Сіті дійсно був близьким до омріяного "вуханя", однак команда постраждала від несподіваних експериментів тренера. Нав'язливе бажання Гвардіоли підготувати особливий тактичний план у важливому матчі – головна вразливість "містян" і один з головних шансів РБ Лейпцига на сенсацію.

Хоча й не всі вильоти стали наслідком оверсінкінгу каталонця. Іноді суперникам банально фартило (як з Реалом чи Тоттенхемом), а деколи опонент просто був краще. Манчестер Сіті – гігант за можливостями, але на полях ЛЧ його велич якось розмивається. "Сині" вилітали з турніру після поєдинків проти Монако та Ліона, а на груповому етапі їх перемагали Шахтар і РБ Лейпциг – причому німці зробили це у попередньому сезоні.

У поточному ж рівень гри Манчестер Сіті важко зрозуміти. З одного боку, команда видає гору індивідуальних та клубних рекордів, періодично влаштовуючи побиття англійських топів. Лишень після нового року підопічні Пепа Гвардіоли розбили Тоттенхем (4:2), двічі переграли Челсі (4:0, 1:0) і двічі здолали Арсенал (1:0, 3:1) – втім, на цьому ж відрізку сталися поразка від "шпор" і фіаско в дербі Манчестера.

Тоді ж сталися кубковий програш Саутгемптону та нічия з Ноттінгемом в останньому турі, що коштувало лідерства в АПЛ. А ще раніше можна пригадати "мирову" з Евертоном і домашню поразку Брентфорду, нічиї з Дортмундом і Копенгагеном в ЛЧ та низку переможних матчів, у яких Ман Сіті мав великі труднощі (як з тим же Арсеналом на Емірейтс). Частково подібні результати пояснюються кадровими проблемами та експериментами Пепа, однак були й інші негаразди – зокрема, Гвардіола скаржився на мотивацію підопічних.

Звісно, навіть з усіма цими нюансами Манчестер Сіті залишається фаворитом битви з РБ Лейпцигом, однак цей статус точно не безумовний. Команда влітає аутсайдерам регулярно й весело.

Що найбільш важливо, німці у поточному сезоні не виглядають солодкими пиріжечками. "Ротен буллен" на груповому етапі ЛЧ перестріляли вмотивований Реал на Сантьяго Бернабеу (3:2), а після ЧС-2022 розписали нічию з Баварією (1:1). За очікуваними очками Лейпциг йде другим у Бундеслізі як загалом, так і конкретно після нового року – втім, жахлива осіння форма та нестабільність взимку тримають РБ аж на п'ятій позиції.

Прихід Марко Розе оздоровив Лейпциг – "бики" знову почали давати високу інтенсивність, що вилилось у 16 перемог в 23 матчах. Втім, до супермашини часів Нагельсманна чи торішнього Тедеско ще далеко. Що і говорити, коли в останніх трьох турах команда набрала всього чотири очки, не зумівши забити Кельну і програвши Уніону. Середнячковість час від часу нагадає про себе.

Саме тому букмекери та футбольні експерти не вірять у прохід німців до чвертьфіналу ЛЧ – втім, як говорив класик, "это бл*ть совсем другой турнир". Тут можливо все.

Кадрова ситуація

Головною проблемою РБ Лейпцига стала травма Нкунку. Нападник зробив 15 гольових дій за останні три сезони в ЛЧ, оформив хет-трик у ворота Манчестер Сіті рік тому й встиг забити 16 голів у 23-х матчах поточного сезону – втім, француз порвав сухожилля лівого коліна й вилетів на три місяці. Крістофер повернувся лишень на вихідних, зігравши 22 хвилини проти Вольфсбурга, але навряд чи він готовий сьогодні вийти у основі.

Не менш важкими є травми Ольмо, Діалло та голкіпера Гулачі. Вони загриміли в лазарет і точно не зіграють проти "містян". Словом, Марко Розе не позаздриш.

Втім, "містяни" також вийдуть в неоптимальному складі. Ляпорт і Де Брюйне не потрапили у заявку з невизначених причин – відомо тільки, що вчора обидва гравці пропустили тренування. Стоунз, як і раніше, відсутній через м'язову травму.

Орієнтовні склади на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сіті

РБ Лейпциг: Бласвіх – Сімакан, Орбан, Гвардіол, Хальстенберг – Лаймер, Шлагер – Собослаї, Форсберг – Андре Сілва, Вернер

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Бернарду Сілва – Льюїс, Родрі, Гюндоган – Марез, Холанд, Гріліш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Манчестер Сіті невиразно відчуває себе на виїзді. Підопічні Пепа Гвардіоли виграли лишень половину поєдинків АПЛ поза межами Етіхаду, та і нічиї з Борусією та Копенгагеном сталися на чужих полях. Лейпциг, своєю чергою, звик демонструвати сміливий футбол навіть проти грандів.

Цікаво подивитись, чи наважиться Пеп на експерименти. Зокрема, чи продовжиться історія з використанням Бернарду Сілви в ролі фальшивого лівого фулбека. Схожу роль він довіряв і юному Льюїсу на правому фланзі – враховуючи його традиційно високу позицію й залученість до атак, не стане дивною поява Ріко у середній лінії.

Загалом, головною перевагою Манчестер Сіті є шалена гнучкість. Вгадати склад і тактику "містян" до матчу практично нереально (іноді з нею не вгадує і Пеп), адже варіантів використання одних і тих же футболістів дуже багато. Ще одним плюсом підопічних Гвардіоли є стійкість під пресингом – команда витримала навіть тиск Арсенала, та ще й сама перекусила матч агресивною роботою без м'яча в другому таймі.

Разом із величезною перевагою в кадровому потенціалі ці два фактори роблять Манчестер Сіті однозначним фаворитом протистояння. Ставимо на перемогу англійців, хоча німці повинні дати гідний бій.

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