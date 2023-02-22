Фаворит этого поединка кажется очевидным. РБ Лейпциг и Манчестер Сити во всех смыслах находятся в разных лигах. Чемпион Англии каждый год претендует на победу или хотя бы выход в финал ЛЧ – причем "короновать" подопечных Пепа Гвардиолы начинают где-то уже после первого-второго тура в группе. Настолько мощный футбол привыкли демонстрировать "горожане".

Гвардиола сделал заявление о своем будущем в Ман Сити – финансовый скандал не оставил выбора

В предыдущие два сезона Сити действительно был близок к желанному "ушастику", однако команда пострадала от неожиданных экспериментов тренера. Навязчивое желание Гвардиолы подготовить особый тактический план в важном матче – главная уязвимость "горожан" и один из главных шансов РБ Лейпцига на сенсацию.



Хотя и не все вылеты стали следствием оверсинкинга каталонца. Иногда соперникам банально фартило (как с Реалом или Тоттенхэмом), а порой оппонент просто был лучше. Манчестер Сити – гигант по возможностям, но на полях ЛЧ его величие как-то размывается. "Синие" вылетали из турнира после поединков против Монако и Лиона, а на групповом этапе их побеждали Шахтер и РБ Лейпциг – причем немцы сделали это в предыдущем сезоне.

В текущем же уровень игры Манчестер Сити трудно понять. С одной стороны, команда выдает гору индивидуальных и клубных рекордов, периодически устраивая побитие английских топов. Лишь после нового года подопечные Пепа Гвардиолы разбили Тоттенхэм (4:2), дважды переиграли Челси (4:0, 1:0) и дважды одолели Арсенал (1:0, 3:1) – впрочем, на этом же отрезке случились поражение от "шпор" и фиаско в дерби Манчестера.

Тогда же случились кубковый проигрыш Саутгемптону и ничья с Ноттингемом в последнем туре, что стоило лидерства в АПЛ. А еще раньше можно вспомнить "мировую" с Эвертоном и домашнее поражение Брентфорду, ничьи с Дортмундом и Копенгагеном в ЛЧ и ряд победных матчей, в которых Ман Сити испытывал большие трудности (как с тем же Арсеналом на Эмирейтс). Частично подобные результаты объясняются кадровыми проблемами и экспериментами Пепа, однако были и другие проблемы – в частности, Гвардиола жаловался на мотивацию подопечных.

Конечно, даже со всеми этими нюансами Манчестер Сити остается фаворитом битвы с РБ Лейпцигом, однако этот статус точно не безусловный. Команда влетает аутсайдерам регулярно и весело.

Что наиболее важно, немцы в текущем сезоне не выглядят сладкими пирожками. "Ротен буллен" на групповом этапе ЛЧ перестреляли мотивированный Реал на Сантьяго Бернабеу (3:2), а после ЧМ-2022 расписали ничью с Баварией (1:1). По ожидаемым очкам Лейпциг идет вторым в Бундеслиге как в целом, так и конкретно после нового года – впрочем, ужасная осенняя форма и нестабильность зимой держат РБ аж на пятой позиции.

Приход Марко Розе оздоровил Лейпциг – "быки" снова начали давать высокую интенсивность, что вылилось в 16 побед в 23 матчах. Впрочем, до супермашины времен Нагельсманна или прошлогоднего Тедеско еще далеко. Что и говорить, когда в последних трех турах команда набрала всего четыре очка, не сумев забить Кельну и проиграв Униону. Среднестатистичность время от времени напомнит о себе.



Именно поэтому букмекеры и футбольные эксперты не верят в проход немцев в четвертьфинал ЛЧ – впрочем, как говорил классик, "это бл*ть совсем другой турнир". Здесь возможно все.

Кадровая ситуация

Главной проблемой РБ Лейпцига стала травма Нкунку. Нападающий сделал 15 голевых действий за последние три сезона в ЛЧ, оформил хет-трик в ворота Манчестер Сити год назад и успел забить 16 голов в 23-х матчах текущего сезона – впрочем, француз порвал сухожилие левого колена и вылетел на три месяца. Кристофер вернулся только на выходных, сыграв 22 минуты против Вольфсбурга, но вряд ли он готов сегодня выйти в основе.



Не менее тяжелыми являются травмы Ольмо, Диалло и голкипера Гулачи. Они загремели в лазарет и точно не сыграют против "горожан". Словом, Марко Розе не позавидуешь.

Впрочем, "горожане" также выйдут в неоптимальном составе. Ляпорт и Де Брюйне не попали в заявку по неопределенным причинам – известно только, что вчера оба игрока пропустили тренировку. Стоунз по-прежнему отсутствует из-за мышечной травмы.

Ориентировочные составы на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг – Лаймер, Шлагер – Собослаи, Форсберг – Андре Силва, Вернер

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Бернарду Силва – Льюис, Родри, Гюндоган – Марез, Холанд, Грилиш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Манчестер Сити невыразительно чувствует себя на выезде. Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли только половину поединков АПЛ за пределами Этихада, да и ничьи с Боруссией и Копенгагеном произошли на чужих полях. Лейпциг, в свою очередь, привык демонстрировать смелый футбол даже против грандов.

Интересно посмотреть, решится ли Пеп на эксперименты. В частности, продолжится ли история с использованием Бернарду Силвы в роли фальшивого левого фулбека. Похожую роль он доверял и юному Льюису на правом фланге – учитывая его традиционно высокую позицию и вовлеченность в атаки, не станет удивительным появление Рико в средней линии.

В общем, главным преимуществом Манчестер Сити является безумная гибкость. Угадать состав и тактику "горожан" до матча практически нереально (иногда с ней не угадывает и Пеп), ведь вариантов использования одних и тех же футболистов очень много. Еще одним плюсом подопечных Гвардиолы является устойчивость под прессингом – команда выдержала даже давление Арсенала, да еще и сама перекусила матч агрессивной работой без мяча во втором тайме.

Вместе с огромным преимуществом в кадровом потенциале эти два фактора делают Манчестер Сити однозначным фаворитом противостояния. Ставим на победу англичан, хотя немцы должны дать достойный бой.