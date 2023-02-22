Порту став частим гостем плей-офф Ліги чемпіонів, але матчі за його участі дивляться тільки фани суперників португальців. Причому всі вони очікують на легкий прохід у наступний раунд. Іноді така зневага завершується сльозами – за останні чотири сезони "дракони" двічі виходили у чвертьфінал, вибивши Рому та Ювентус.

Індзагі назвав три чинники, які допоможуть здолати Порту – жодної недооцінки суперника немає

У поточному сезоні команда Сержіо Консейсау особливо небезпечна. Порту став лідером у групі з Атлетіко, Баєром та Брюгге, зазнавши всього двох поразок. Взагалі, за увесь сезон колектив програв лишень чотири рази, причому востаннє це трапилось аж у жовтні – з того часу "дракони" провели 22 поєдинки. Чинна переможна серія становить 10 матчів, причому після нового року сталося дві звитяги над Спортінгом.

Порту забиває нормально (чого лише коштують 16 голів і 9 асистів у виконанні Таремі), але найбільш ефективно команда виглядає при обороні. Вона не тільки якісно збалансована, а ще й вкрай гнучка. Вінгери опускаються й грають п'ятим захисником, опорники грають третього центрбека, блок має асиметричну побудову – ось неповний список "родзинок" Сержіу Консейсау. Взагалі, гібридні ролі правлять цим Порту, тож сьогодні італійцям буде непросто.

Інтер відстав від Наполі на 15 очок, однак поки що тільки "нерадзуррі" вдалося переграти без п'яти хвилин чемпіона Італії – причому переграти по ділу, тактично й морально. Також було дві перемоги в міланському дербі, причому кубкова зустріч завершилась розгромом. Також "змії" здолали Аталанту – і це лишень відрізок після нового року. В ЛЧ ж італійці обійшли Барселону (1:0, 3:3) та двічі програли Баварії.

Словом, підопічні Сімоне Індзагі вміють здобувати результат у лобових матчах і прибивають дуже сильні колективи. І все одно прийнято вважати, що Інтер штормить. Окрім тріумфів над топами, у 2023 році були ще й поразка від Емолі, нічиї з Сампдорією та Монцою й кубковий прохід Парми завдяки голу аж на 110-й хвилині. А ще клуб тривожать новини про можливі фінансові проблеми.

Сильними якостями "нерадзуррі" є вміння стримувати суперника грамотним володінням та відрізками з інтенсивним пресингом. У команди дуже багато заготованих розіграшів, частина з яких прийшла ще з часів Антоніо Конте. Дуже небезпечними є фланги та стандарти міланців – причому не тільки класичні подачі, а й аути. З них італійці також можуть виходити з-під тиску й розвивати атаки.

В тактичному плані "змії" виглядають більш гнучкими за Порту, однак ця перевага нівелюється нестабільністю міланців та проблемами з позиційним наступом. Коли суперник діє у проактичному стилі, з пресингом і високою лінією оборони, то "нерадзуррі" дуже небезпечні – втім, при зустрічі з низьким блоком та пасивним стилем гри починаються труднощі. Звідси й випливають невдачі із Сампдоріями.

Це надає Порту хороші шанси на прохід у чвертьфінал, але букмекери зовсім не вірять у підопічних Сержіу Консейсау. Що ж – будемо дивитись. Обидві команди можуть здивувати, однак навряд чи ми побачимо яскраве протистояння з купою голів.

Кадрова ситуація

У Порту немало проблем зі складом. Під питанням участь Еванілсона, Отавіо, Урібе та Галену – дуже важливих футболістів. Вони потрапили у заявку, однак шанси на їхню появу в матчі невисокі. Невідомим залишається стан Тоні Мартінеса – він приніс перемогу в останньому турі, але покинув поле через травму. Точно не зіграє Верон.

Інтеру не допоможуть лишень Дальбер і Корреа, які перебувають у лазареті. Ці втрати не є критичними для міланців. Команда Сімоне Індзагі підходить до поєдинку в оптимальному складі.

Орієнтовні склади на матч Інтер – Порту

Інтер: Онана – Шкріньяр, Ачербі, Бастоні – Дарміан, Чалханоглу, Барелла, Мхітарян, Дімарко – Лукаку, Лаутаро Мартінес

Порту: Діогу Кошта – Жоау Маріу, Пепе де Ліма, Карму, Санусі – Франко, Еуштакіу, Груїч, Пепе Акіно – Таремі, Назамо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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