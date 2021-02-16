Німецький РБ Лейпциг приймає англійський Ліверпуль в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

РБ Лейпциг – Ліверпуль

16 лютого, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена

Головний арбітр: Славко Вінчіч (Словенія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Коронавірус продовжує вносити корективи у футбол. Ліверпулю не дозволили приїхати на матч у Німеччину, тому довелося переносити зустріч у Будапешт – Лейпциг втратив перевагу власного поля. Втім, саксонці не виглядають безнадійними у дуелі з чинним чемпіоном Англії. Дехто взагалі відводить їм роль фаворита, зважаючи на проблеми Ліверпуля.

Лейпциг влітку втратив головну зірку – Тімо Вернера. Команда не стала відчутно слабшою, але з реалізацією все ж важко. Жоден гравець РБ не забив і п'яти голів за 21 тур Бундесліги, а недобір відносно системи xG складає аж 6 м'ячів. Новою зіркою Лейпцига стає Анхеліньо. Іспанець з позиції лівого латераля найбільше створює, найбільше забиває і визначає гру "биків" в атаці.

Молода команда Нагельсманна йде на другому місці в Бундеслізі, залишаючись єдиним реальним конкурентом Баварії в боротьбі за титул. Юліан не припиняє експерименти зі схемами та ролями футболістів (навіть під час матчів) і зберігає при цьому ефективність. Лейпциг восени подолав "групу смерті" з ПСЖ і МЮ, довівши невипадковість виходу в півфінал минулої Ліги чемпіонів.

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Ліверпуль переживає дуже важкий період. Мерсисайдці виграли лише три матчі з останніх 12 в усіх турнірах і відкотилися на шосту сходинку АПЛ. Неабияк вплинули травми ван Дейка, Гомеса та Матіпа – випав весь центр оборони. Клопп опустив туди півзахисників, що призвело до погіршення інтенсивності в центрі поля та позбавило форвардів належної підтримки.

Як наслідок – ослабли всі ланки. При цьому катастрофічного падіння якості гри не спостерігається. Ліверпуль робить все те саме, просто трішки гірше. Трент гірше створює, атакувальне тріо гірше реалізує, хавбеки гірше вриваються у штрафний (ще й Алькантара не вписується у футбол Клоппа), у надійного Аліссона вселився Каріус.

Ліга чемпіонів – хороша можливість для Ліверпуля реабілітуватися. Однак жереб подарував одного з найважчих опонентів. І для футболу Ліверпуля, і для футболу Лейпцига дуже важлива інтенсивність. РБ у хорошій формі та в хорошому настрої, а мерсисайдці... У чемпіонський сезон вони вигравали нічийні матчі, а зараз програють переможні.

Окремою інтригою виступає зустріч Юргена Клоппа та Юліана Нагельсманна – обличчя німецької тренерської школи проти найперспективнішого тренера країни. Перед матчем вони дуже тепло поспілкувалися про коронавірусні труднощі та минулі поєдинки, а Юрген між рядками відвантажив колезі компліменти.

Орієнтовні склади

РБ Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Упамекано, Обран – Мукієле, Кампль, Забітцер, Анхеліньо – Нкунку, Ольмо – Поульсен.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Джонс – Салах, Фірміно, Мане.

Не зіграють: Собослай, Лаймер, Форсберг – ван Дейк, Гомес, Матіп, Жота, Кейта

Під питанням: Хенрікс – Мілнер, Фабінью

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Чекаємо яскравої битви, динамічного футболу, активного пресингу від обох команд. Передбачити результат – дуже важко. РБ Лейпциг у кращій формі та з меншими кадровими втратами (хоча відсутність Форсберга теж великий удар). У Ліверпуля ж більше досвіду на такому рівні – команда Клоппа вже двічі проходила шлях до фіналу ЛЧ. Рекомендуємо розглянути ставку на непрограш "биків" за 1.7.

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