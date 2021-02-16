РБ Лейпциг – Ливерпуль

16 февраля, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Коронавирус продолжает вносить коррективы в футбол. Ливерпулю не позволили приехать на матч в Германию, поэтому пришлось переносить встречу в Будапешт – Лейпциг потерял преимущество своего поля. Впрочем, саксонцы не выглядят безнадежными в дуэли с действующим чемпионом Англии. Многие вообще отводят им роль фаворита, учитывая на проблемы Ливерпуля.

Лейпциг летом потерял главную звезду – Тимо Вернера. Команда не стала ощутимо слабее, но с реализацией все же трудно. Ни один игрок РБ не забил и пяти голов за 21 тур Бундеслиги, а недобор относительно системы xG составляет аж 6 мячей. Новой звездой Лейпцига становится Анхелиньо. Испанец с позиции левого латераля больше всех создает, больше всех забивает и определяет игру "быков" в атаке.

Молодая команда Нагельсманна идет на втором месте в Бундеслиге, оставаясь единственным реальным конкурентом Баварии в борьбе за титул. Юлиан не прекращает эксперименты со схемами и ролями футболистов (даже во время матчей) и сохраняет при этом эффективность. Лейпциг осенью преодолел "группу смерти" с ПСЖ и МЮ, доведя неслучайность выхода в полуфинал прошлой Лиги чемпионов.

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Ливерпуль переживает очень трудный период. Мерсисайдцы выиграли лишь три матча из последних 12 во всех турнирах и откатились на шестое место АПЛ. Очень повлияли травмы ван Дейка, Гомеса и Матипа – выпал весь центр обороны. Клопп опустил туда полузащитников, что привело к ухудшению интенсивности в центре поля и лишило форвардов должной поддержки.

Как следствие – ослабли все звенья. При этом катастрофического падения качества игры не наблюдается. Ливерпуль делает все то же, просто немного хуже. Трент хуже создает, атакующее трио хуже реализует, хавбеки хуже врываются в штрафную (еще и Алькантара не вписывается в футбол Клоппа), в надежного Алиссона вселился Кариус.

Лига чемпионов – хорошая возможность для Ливерпуля реабилитироваться. Однако жребий подарил одного из самых тяжелых оппонентов. И для футбола Ливерпуля, и для футбола Лейпцига очень важна интенсивность. РБ в хорошей форме и в хорошем настроении, а мерсисайдцы... В чемпионский сезон они выигрывали ничейные матчи, а сейчас проигрывают победные.

Отдельной интригой выступает встреча Юргена Клоппа и Юлиана Нагельсманна – лицо немецкой тренерской школы против самого перспективного тренера страны. Перед матчем они очень тепло пообщались о коронавирусных трудностях и прошлых поединках, а Юрген между строками отгрузил коллеге комплименты.

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Обран – Мукиеле, Кампль, Забитцер, Анхелиньо – Нкунку, Ольмо – Поульсен.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Джонс – Салах, Фирмино, Мане.

Не сыграют: Собослай, Лаймер, Форсберг – ван Дейк, Гомес, Матип, Жота, Кейта

Под вопросом: Хенрикс – Милнер, Фабиньо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ждем яркой битвы, динамичного футбола, активного прессинга от обеих команд. Предугадать результат – очень трудно. РБ Лейпциг в лучшей форме и с меньшими кадровыми потерями (хотя отсутствие Форсберга тоже большой удар). У Ливерпуля же больше опыта на таком уровне – команда Клоппа уже дважды проходила путь к финалу ЛЧ. Рекомендуем рассмотреть ставку на непроигрыш "быков" за 1.7.

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