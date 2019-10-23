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РБ Лейпциг – Зеніт: Забітцер фантастичним ударом у дев'ятку вразив ворота росіян

21:32 400 Читать на русском
РБ Лейпциг – Зеніт: Забітцер фантастичним ударом у дев'ятку вразив ворота росіян
Марсель Забітцер / Фото РБ Лейпциг

Форвард РБ Лейпциг Марсель Забітцер подарував глядачам справжній шедевр у матчі Ліги чемпіонів.

49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забітцер
 
Ярослав Ракицький 25’
25’ Ярослав Ракицький
49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забітцер

В рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг приймав Зеніт.

Ракицький у фірмовому стилі забив РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів

Після швидкого голу Ракицького господарі зуміли зрівняти рахунок, а через 10 хвилин вийшли в перед. Другий гол РБ Лейпциг став справжньою окрасою поєдинку. Марсель Забітцер прийняв м'яч на куті штрафного майданчика та класним ударом за неймовірною траєкторією перевів круглого у дальню дев'ятку.

В поточному сезоні Бундесліги 25-річний австрієць провів 8 матчів, в якихві відзначився двома голами та трьома асистами.

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РБ Лейпциг - Зеніт Марсель Забітцер Марсель Забітцер Ліга чемпіонів Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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