РБ Лейпциг – Зеніт: Забітцер фантастичним ударом у дев'ятку вразив ворота росіян

Форвард РБ Лейпциг Марсель Забітцер подарував глядачам справжній шедевр у матчі Ліги чемпіонів.

В рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг приймав Зеніт.

Ракицький у фірмовому стилі забив РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів

Після швидкого голу Ракицького господарі зуміли зрівняти рахунок, а через 10 хвилин вийшли в перед. Другий гол РБ Лейпциг став справжньою окрасою поєдинку. Марсель Забітцер прийняв м'яч на куті штрафного майданчика та класним ударом за неймовірною траєкторією перевів круглого у дальню дев'ятку.

В поточному сезоні Бундесліги 25-річний австрієць провів 8 матчів, в якихві відзначився двома голами та трьома асистами.

Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонів