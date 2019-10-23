Ракицький у фірмовому стилі забив РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький відзначився голом у матчі Ліги чемпіонів.

Зеніт завітав у гості до РБ Лейпциг в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Росіяни вже на 25-й хвилині несподівано вийшли вперед завдяки дальньому удару екс-гравця Шахтаря та збірної України Ярослава Ракицького.

Нагадаємо, 30-річний футболіст взимку перебрався в чемпіонат Росії з донецького клубу. В нинішньому сезоні РФПЛ Ракицький провів 12 матчів, але результативними діями не відзначався.

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