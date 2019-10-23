toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ракицький у фірмовому стилі забив РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів

20:38 1522 Читать на русском
Ракицький у фірмовому стилі забив РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів
Ярослав Ракицький / Фото ФК Зеніт

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький відзначився голом у матчі Ліги чемпіонів.

49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забітцер
 
Ярослав Ракицький 25’
25’ Ярослав Ракицький
49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забітцер

Зеніт завітав у гості до РБ Лейпциг в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Худжамов: У мене немає гойдалок, поганий Путін чи ні – поганий, с*ка, поганий

Росіяни вже на 25-й хвилині несподівано вийшли вперед завдяки дальньому удару екс-гравця Шахтаря та збірної України Ярослава Ракицького.

Нагадаємо, 30-річний футболіст взимку перебрався в чемпіонат Росії з донецького клубу. В нинішньому сезоні РФПЛ Ракицький провів 12 матчів, але результативними діями не відзначався.

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя

blog_ava
"Динамо знищувало українців у другому таймі": хорватські ЗМІ пояснили "божевільний вчинок" Пятова і провал Шахтаря в ЛЧ
18:41
9634
Теги
РБ Лейпциг - Зеніт Ліга чемпіонів Відеоновини Зеніт Зеніт Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хачеріді підписав контракт з брестським Динамо
    Світ — 16:4811113 Хачеріді підписав контракт з брестським Динамо
13
хв
Славія Прага
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук