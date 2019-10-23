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РБ Лейпциг – Зенит: Забитцер фантастическим ударом в девятку поразил ворота россиян

21:38 184 Читати українською
РБ Лейпциг – Зенит: Забитцер фантастическим ударом в девятку поразил ворота россиян
Марсель Забитцер / Фото РБ Лейпциг

Форвард РБ Лейпциг Марсель Забитцер подарил зрителям настоящий шедевр в матче Лиги чемпионов.

49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забитцер
 
Ярослав Ракицкий 25’
25’ Ярослав Ракицкий
49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забитцер

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг принимал Зенит.

Ракицкий в фирменном стиле забил РБ Лейпциг в Лиге чемпионов

После быстрого гола Ракицкого хозяева сравнять счет, а через 10 минут вышли в перед. Второй гол РБ Лейпциг стал настоящим украшением поединка. Марсель Забитцер принял мяч на углу штрафной и классным ударом по невероятной траектории перевел круглого в дальнюю девятку.

В текущем сезоне Бундеслиги 25-летний австриец провел 8 матчей, в которых в отметился двумя голами и тремя ассистами.

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Лига чемпионов РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Зенит Марсель Забитцер Марсель Забитцер Видеоновости
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