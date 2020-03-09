РБ Лейпциг – Тоттенхем: Моурінью оцінив шанси своєї команди на прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Головний тренер лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти німецького РБ Лейпциг.

"До перерви ми поступаємося 0:1. Ми програвали 0:1 до перерви і два дні тому. У цьому сезоні з нами подібне вже траплялося. Ви питаєте, як забити два м'ячі без Сона, Кейна і Бергвейна? Голи забиваються по-різному. За нас в свої ворота можуть забити навіть гравці РБ Лейпциг.

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Переконаний, що Тоттенхем не стане єдиним клубом, з яким я не виграю жодного трофея. Я перемагав з усіма клубами, і вірю, що зроблю це і з Тоттенхемом.

Нам не вистачає того, кого я називаю акулами у штрафній. Мова про гравців, які чують запах крові, і просто вганяють м'яч у сітку. Навіть коли ми володіємо перевагою, нам не вдається забивати багато. В обороні ми відчуваємо тиск, і кожного разу, коли трапляється помилка, здається, що нас за неї покарають", – цитує Моурінью офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, завтра, 10 березня, Тоттенхем на виїзді у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з РБ Лейпциг. Початок матчу о 22:00. Перша зустріч між командами закінчилась мінімальною перемогою німців 1:0.

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