РБ Лейпциг – Тоттенхэм: Моуринью оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого РБ Лейпциг.

"До перерыва мы уступаем 0:1. Мы уступали 0:1 до перерыва и два дня назад. В этом сезоне с нами подобное уже случалось. Вы спрашиваете, как забить два мяча без Сона, Кейна и Бергвейна? Голы забиваются по- разному. За нас в свои ворота могут забить даже игроки РБ Лейпциг.

"Это не дуэль равных соперников", – Нагельсманн скромно анонсировал поединок против Моуринью

Убежден, что Тоттенхэм не станет единственным клубом, с которым я не выиграю ни одного трофея. Я побеждал со всеми клубами, и верю, что сделаю это и с Тоттенхэмом.

Нам не хватает того, кого я называю акулами в штрафной. Речь об игроках, которые слышат запах крови, и просто вгоняют мяч в сетку. Даже когда мы обладаем преимуществом, нам не удается забивать много. В обороне мы чувствуем давление, и каждый раз, когда случается ошибка, кажется, что нас за нее накажут", – цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Напомним, завтра, 10 марта, Тоттенхэм на выезде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с РБ Лейпциг. Начало матча в 22:00. Первая встреча между командами закончилась минимальной победой немцев 1:0.

Тоттенхэм вырвал ничью в матче с Бернли, Арсенал одолел Вест Хэм, Ливерпуль победил Борнмут: 29-й тур АПЛ, суббота