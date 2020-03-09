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РБ Лейпциг – Тоттенхэм: Моуринью оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

9 марта 23:25 18 Читати українською
РБ Лейпциг – Тоттенхэм: Моуринью оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого РБ Лейпциг.

 

"До перерыва мы уступаем 0:1. Мы уступали 0:1 до перерыва и два дня назад. В этом сезоне с нами подобное уже случалось. Вы спрашиваете, как забить два мяча без Сона, Кейна и Бергвейна? Голы забиваются по- разному. За нас в свои ворота могут забить даже игроки РБ Лейпциг.

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Убежден, что Тоттенхэм не станет единственным клубом, с которым я не выиграю ни одного трофея. Я побеждал со всеми клубами, и верю, что сделаю это и с Тоттенхэмом.

Нам не хватает того, кого я называю акулами в штрафной. Речь об игроках, которые слышат запах крови, и просто вгоняют мяч в сетку. Даже когда мы обладаем преимуществом, нам не удается забивать много. В обороне мы чувствуем давление, и каждый раз, когда случается ошибка, кажется, что нас за нее накажут", – цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

Напомним, завтра, 10 марта, Тоттенхэм на выезде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с РБ Лейпциг. Начало матча в 22:00. Первая встреча между командами закончилась минимальной победой немцев 1:0.

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