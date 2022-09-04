УЕФА объявил состав судейской бригады на стартовый поединок группового этапа ЛЧ между немецкой и украинской командами.

Главным арбитром матча станет 34-летний португальский рефери Жоау Пинейру, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Бруно Алвеш Жезус и Лусиано Майя. Четвертым арбитром назначен Антонио Нобре. За VAR будет отвечать Тьягу Мартинш.

К слову, Пинейру лишь однажды обслуживал матч с участием украинской команды – в сезоне 2019/20 он зафиксировал боевую ничью 2:2 между Александрией и Сент-Этьеном в группе Лиги Европы.

Напомним, поединок РБ Лейпциг – Шахтер состоится во вторник, 6 сентября. Начало встречи в 22:00.

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