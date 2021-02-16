Ліга чемпіонів застала Ліверпуль у кризі – лише три перемоги за 12 матчів у всіх турнірах. Мерсисайдці продовжують страждати від переповненого захисниками лазарету. Сьогодні в центрі оборони з'явився новачок Кабак, який у Бундеслізі вихоплював від Лейпцига 5 голів. До звітного поєдинку німецька команда підійшла в хорошій формі.

Перенесення матчу в Будапешт позбавило "биків" переваги домашнього поля, але вони не виглядали безнадійними в дуелі з чемпіоном Англії. Юліан Нагельсманн підготував черговий тактичний сюрприз, вийшовши на гру без номінальних форвардів – на вістрі атаки діяли мобільні Нкунку та Ольмо.

Розпочався поєдинок з агресивного пресингу Лейпцига. Саксонці високо зустрічали Ліверпуль, заважали розігрувати м'яч, нав'язували боротьбу в центрі поля. РБ навіть видав пару швидких атак, найгостріша з яких завершилася ударом Ольмо в стійку з передачі Анхеліньо. Іспанець мав важку роль, адже мусив стримувати на фланзі Трента. Саме Александер-Арнольд організував перші три шанси Ліверпуля.

Мерсисайдці почали швидше просувати м'яч і створювати проблеми високій обороні Лейпцига. Відразу після перехоплення йшло закидання на хід Салаху чи Мане. Вони мали кілька хороших нагод відкрити рахунок, але Мохамед програв дуель голкіперу, а Садьйо пробив головою над поперечиною. Ще був скасований гол Фірміно, коли Мане діставав м'яч нібито з-за меж поля – суперечливий епізод.

Liverpool were ???? ????? to going in front this evening pic.twitter.com/Sf5HU9lTA0 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 16, 2021

Ліверпуль домінував, а німці не встигали накривати опонентів, програвали багато боротьби та часто втрачали м'яч. Кінцівка першого тайму перетворилася на жахіття для Юліана Нагельсманна – його хлопці при побудові атак не могли зв'язати дві передачі та перейти з м'ячем центр поля. Катастрофічна кількість помилок від Мукієле, Упамекано та Клостерманна.

На початку другого тайму Ліверпуль нарешті скористався цими подарунками. Забітцер вивів Салаха на власні ворота – тут єгиптянин свій шанс вже не змарнував, перегравши Гулачі. А через 5 хвилин англійці забили вдруге, коли Мукієле не дотягнувся до м'яча та пропустив Мане на побачення з голкіпером. Фатальні помилки, які вирішили долю зустрічі.

Варто відзначити, що обидва голи прийшли після дальніх передач з глибини. Цей трюк працював у Ліверпуля весь матч: Фірміно відтягувався з центру атаки, витягував за собою суперників і звільняв простір, яким дуже активно користувалися Салах і Мане. Африканці забили по одному голу, а цілком могли оформити по дублю.

Лейпциг спробував повернутися в гру. Ольмо, Анхеліньо та Забітцер били по воротах, але жоден з них не змусив Аліссона рятувати Ліверпуль. Найкращий момент ще в дебюті другого тайму мав Нкунку – Крістоф виграв спринт у Хендерсона, але пробив у голкіпера. У компенсований час інтригу в протистояння міг повернути Хван – кореєць з вигідної позиції не влучив у площину.

Команда Юргена Клоппа збавила оберти та сконцентрувалася на збереженні позитивного рахунку. Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля – 0:2. Матч-відповідь запланований на 10 березня.

ПСЖ розгромив Барселону на Камп Ноу, знову забивши каталонцям чотири – Мбаппе оформив хет-трик