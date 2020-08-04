РБ Лейпциг – Атлетико: Фелиш сможет сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов

Португалец должен вернуться к противостоянию с РБ Лейпциг, сообщает Mundo Deportivo.

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Фелиш имел проблемы с лодыжкой и в течении определенного времени не занимался с основой "матрасников". Однако, форвард уже начал занятия в основной группе, а к матчу 1/4 финала ЛЧ должен полностью восстановиться. Теперь под вопросом лишь участие в матче хавбека Партея.

К слову, Жоау Фелиш в сезоне 2019/20 провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и оформил 3 ассиста. Матч РБ Лейпциг – Атлетико состоится 13 августа в Лиссабоне.

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