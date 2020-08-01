Атлетіко може підписати голкіпера Леванте – воротар мадридців Облак зацікавив Челсі

Досвідчений воротар може опинитися на Ванда Метрополітано, повідомляє Marca.

Атлетіко не вірить у трансфер Облака в Челсі – мадридці знайшли залізний аргумент

Голкіпер "матрацників" Ян Облак всерйоз зацікавив Челсі та може переїхати до Англії. Щоправда, Фернандес розглядається на роль другого кіпера. Саме ця позиція, найімовірніше, стане вакантною. Контракт резервіста Облака Антоніо Адана завершує дію, а він вже отримав пропозицію від хіхонського Спортінга.

До слова, Айтор Фернандес у минулому сезоні провів 36 матчів у Ла Лізі, 5 із них – "сухі".

Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди