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Атлетіко може підписати голкіпера Леванте – воротар мадридців Облак зацікавив Челсі

17:20 - Читать на русском
Атлетіко може підписати голкіпера Леванте – воротар мадридців Облак зацікавив Челсі
Айтор Фернандес / AFP

Основний кіпер Леванте Айтор Фернандес потрапив до сфери зацікавлень мадридського Атлетіко.

Досвідчений воротар може опинитися на Ванда Метрополітано, повідомляє Marca.

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Голкіпер "матрацників" Ян Облак всерйоз зацікавив Челсі та може переїхати до Англії. Щоправда, Фернандес розглядається на роль другого кіпера. Саме ця позиція, найімовірніше, стане вакантною. Контракт резервіста Облака Антоніо Адана завершує дію, а він вже отримав пропозицію від хіхонського Спортінга.

До слова, Айтор Фернандес у минулому сезоні провів 36 матчів у Ла Лізі, 5 із них – "сухі".

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Трансфери Леванте Леванте Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Айтор Айтор Фернандес Атлетіко Атлетіко
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