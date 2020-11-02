"Люди кажуть про Фреда і Мактоміная в півзахисті, у них були шанси, ми бачили їх у ділі. Не вважаю, що це погані гравці, але вони не повернуть Ман Юнайтед до перемог в АПЛ. Я не бачу тут приголомшливих гравців.

Сульшер опинився на порозі звільнення – боси Манчестер Юнайтед вже знайшли йому зіркову заміну

Тут є дуже хороші гравці, але їм потрібно показувати більше. Ван де Беек прийшов в клуб, і немає нічого поганого в тому, що йому потрібен час. Але якщо ви думаєте, що Фред, Мактомінай і Матіч в півзахисті повернуть МЮ до колишніх висот і завоювання трофеїв, тоді ви живете в вигаданому світі.

Вони не здатні на це. Це хороші гравці, вони мені подобаються, але цього недостатньо для стрибка на наступний рівень, що дійсно потрібно клубу", - цитує Кіна Goal.

Нагадаємо, Фред перебрався з Шахтаря у Манчестер Юнайтед за майже 60 млн євро.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд вперше за 14 років – жахлива серія "червоних дияволів" триває