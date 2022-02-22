Головний тренер МЮ Ральф Рангнік розуміє, що футбольні питання можуть відійти на другий план, якщо Росія розпочне повномасштабний наступ на Україну.

"Чи варто проводити фінал ЛЧ у Росії? До фіналу ще далеко. Це буде не найлегший шлях.

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Що буде далі, вирішуватимуть УЄФА та політики. Ми сподіваємось, що їм вдасться знизити ескалацію. Ніхто не хоче війни у Європі. Чесно кажучи, це важливіше, ніж Ліга чемпіонів", – цитує Рангніка ВВС.

Нагадаємо, фінал нинішньої Ліги чемпіонів повинен приймати Санкт-Петербург. На стадії 1/8 Манчестер Юнйтед протистоятиме мадридському Атлетіко.

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