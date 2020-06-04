Рамос зізнався, який гол радикально змінив його кар'єру

Капітан Реала Серхіо Рамос пригадав свій рятівний удар у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2013/14 проти Атлетіко.

"Час минав, але я завжди був оптимістом. Я продовжую боротися до кінця, поки ще залишається надія. Тоді я сказав собі: "Так не може все закінчитися".

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Цей гол – найважливіший момент у моїй кар'єрі. Він змінив не тільки історію Реала, а й мою кар'єру. Це щастя залишиться зі мною назавжди. Цей момент завжди займатиме особливе місце в моєму серці, тому що це була моя перша перемога в Лізі чемпіонів. Перший титул на смак завжди солодший. Той матч відкрив чудову епоху", – цитує Серхіо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Реал мінімально поступався Атлетіко, і лише перед фінальним свистком Рамос своїм коронним ударом зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм, де мадридці добили суперника і здобули свій 10-й трофей Ліги чемпіонів.

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