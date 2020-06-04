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Рамос признался, какой гол радикально изменил его карьеру

13:18 55 Читати українською
Рамос признался, какой гол радикально изменил его карьеру
Реал – Атлетико / Фото UEFA

Капитан Реала Серхио Рамос вспомнил свой спасительный удар в финале Лиги чемпионов сезона 2013/14 против Атлетико.

"Время уходило, но я всегда был оптимистом. Я продолжаю бороться до конца, пока еще остается надежда. Тогда я сказал себе: "Так не может все закончиться".

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Этот гол – самый важный момент в моей карьере. Он изменил не только историю Реала, но и мою карьеру. Это счастье останется со мной навсегда. Этот момент всегда будет занимать особое место в моем сердце, потому что это была моя первая победа в Лиге чемпионов. Первый титул на вкус всегда слаще. Тот матч открыл замечательную эпоху", – цитирует Серхио официальный сайт УЕФА.

Напомним, Реал минимально уступал Атлетико, и только перед финальным свистком Рамос своим коронным ударом сравнял счет и перевел игру в овертайм, где мадридцы добили соперника и получили свой 10-й трофей Лиги чемпионов.

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Атлетико Атлетико Видеоновости Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Лига чемпионов
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