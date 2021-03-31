ЧС-2022. Кваліфікація, 3 тур

Група В

Греція – Грузія – 1:1

Голи: Какабадзе, 75 (авт) – Кварцхвелія, 78

Іспанія – Косово – 3:1

Голи: Ольмо, 34, Торрес, 36, Морено, 75 – Халімі, 70

Група С

Литва – Італія – 0:2

Голи: Сенсі, 47, Іммобіле, 90+4 (п)

Пн. Ірландія – Болгарія – 0:0

Група F

Австрія – Данія – 0:4

Голи: Ольсен, 58, 74, Меле, 64, Хьойберг, 67

Молдова – Ізраїль – 1:4

Голи: Карп, 29 – Захаві, 45+2, Соломон, 57, Даббур, 65, Натхо, 66

Вилучення: Ніколаєску, 50 (Молдова)

Шотландія – Фарерські острови – 4:0

Голи: МакГін, 7, 53, Адамс, 60, Фрейзер, 70

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Іспанія набирає оберти. Нічия в першому турі, важка перемога над Грузією в другому та переконлива звитяга сьогодні над Косово. Це матч з присмаком скандальності, адже Іспанія не визнає незалежність цієї держави. Помститися за таке ставлення балканці не змогли. В середині першого тайму Ольмо та Ферран Торрес зробили вагому заявку на підсумковий успіх. Після перерви команди обмінялися голами Халімі та Морено. У паралельному матчі Грузія та Греція поділили очки.

Італія провела дуже беззубий перший тайм у Литві. Роберто Манчіні вирішив у перерві зробити подвійну заміну, і це спрацювало. Стефано Сенсі знадобилося якихось дві хвилини, аби вивести "Скуадру Адзурру" вперед. Цей м'яч міг так і залився єдиним у звітному матчі, але вже у компенсований час Іммобіле забив іще один. Апеннінці з трьома перемогами у трьох матчах лідирують у групі С. Північна Ірландія та Болгарія розжилися першими очками, розписавши "суху" нічию.

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Австрія, з якою Україні грати в одній групі на Євро, не змогла нічого протиставити Данії. Скандинави організували перемогу упродовж десяти хвилин на початку другого тайму, коли забили тричі. Відзначимо дебютний гол у офіційному матчі за Данію Скова Ольсена та м'яч захисника Аталанти Йоакіма Меле. До непристойного цифри на табло довели Хьойберг та все той же Ольсен. Данія зі стовідсотковими показниками очолює групу F.

Ізраїль теж розжився дебютною перемогою, хоча Молдова забила першою. М'яч у свій актив записав екс-гравець Шахтаря і Динамо Кетелін Карп. Однак це навіть від розгрому не врятувало. Один із голів ізраїльтян забив Манор Соломон.

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Шотландія після двох нічиїх у стартових турах розгромила Фарерські острови та піднялася на друге місце. Окремої уваги заслуговує асистентський хет-трик захисника Арсенала Кірана Тірні.