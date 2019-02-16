Рамос: Якби я хотів навмисне отримати дискваліфікацію, то зробив би це ще у груповому турнірі

Захисник Реала Серхіо Рамос прокоментував власні ж слова про те, що він навмисно отримав жовту картку в поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса, яка не дозволить йому зіграти у матчі-відповіді.

Нагадаємо, в поєдинку проти Аякса Рамос на останніх хвилинах гри отримав жовту картку, через яку не зіграє у матчі-відповіді. Пізніше капітан Реала натякнув, що зробив це навмисно.

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"Моїм наміром був фол, який я здійснив, а не отримання жовтої картки та дискваліфікація на матч-відповідь. Я розумів, що ризикую, але в мене не було вибору, позаяк це була доволі небезпечна контратака.

Саме тому я сказав, що збрехав би, якби не сказав, що не думав про це під час гри. Якби я хотів навмисне отримати дискваліфікацію, то зробив би це ще у груповому турнірі, а саме в матчі проти Роми, оскільки гра проти ЦСКА вже нічого для Реала не вирішувала", – цитує Рамоса Marca.

До слова, УЄФА вже відкрив справу проти Рамоса за даним фактом. Захисник ризикує отримати додаткову дискваліфікацію на один матч Ліги чемпіонів.

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