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УЄФА дискваліфікував Ляказетта на 3 матчі та покарав Кондогбія за навмисне отримання жовтої картки

20:03 183 Читать на русском
УЄФА дискваліфікував Ляказетта на 3 матчі та покарав Кондогбія за навмисне отримання жовтої картки
Александр Ляказетт / фото із соцмереж

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс покарання нападнику Арсенала Александру Ляказетту та хавбеку Валенсії Жоффрею Кондогбія.

Александр Ляказетт отримав пряму червону картку в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти БАТЕ. В УЄФА вирішили дискваліфікувати француза на три гри.

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Таким чином, Ляказетт пропустить обидва матчі Арсенала в 1/8 фіналу проти Ренна. Відзначимо, що один матч дискваліфікації Ляказетт вже відбув, пропустивши повторну гру з БАТЕ.

Півзахисник Валенсії Жоффрей Кондогбія також буде змушений пропустити обидва поєдинки проти Краснодара в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

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У першому матчі 1/16 фіналу проти Селтіка гравець "кажанів" отримав попередження. УЄФА вирішив, що хавбек отримав жовту картку навмисно, щоб пропустити матч-відповідь і зіграти в наступному раунді. Через це 25-річний француз дискваліфікований на два матчі.

Ліга Європи1/16 фіналу

БАТЕ - Арсенал: Четвер 14 лютого 2019

БАТЕ
Матч завершено
1 : 0
Арсенал
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Александр Ляказетт Александр Ляказетт Жоффрей Кондогбія Жоффрей Кондогбія Арсенал Арсенал Валенсія Валенсія Ліга Європи УЄФА БАТЕ - Арсенал
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