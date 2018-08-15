Рамос обрав Клоппа у голосуванні за найкращого тренера року

Капітан Реала і збірної Іспанії проголосував за Юргенна Клоппа, коли обирав найкращого тренера року, попри критику фахівця на свою адресу.

"Я висловив думку щодо цього. Я не збирався завдавати шкоди гравцям суперника свідомо і тепер не буду загострювати увагу на цьому. Клопп звинувачує мене, щоб виправдати поразку в фіналі, але ж він програв не перший фінал. Коли ми голосували за найкращого тренера року, я віддав свій голос за нього, щоб Клопп міг розслабитися.

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Думаю, кожна людина має право на власну думку, але повторю вкотре – я не хотів когось травмувати. Це не перший фінал Ліги чемпіонів для нас обох, тому пропоную просто забути про інцидент", – цитує Рамоса Goal.com.

Нагадаємо, німецький фахівець розкритикував капітана Реала після поразки у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У тому матчі Рамос завдав травму Мохамеду Салаху і воротареві Лорісу Каріусу.