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Рамос выбрал Клоппа в голосовании за лучшего тренера года

09:50 44 Читати українською
Рамос выбрал Клоппа в голосовании за лучшего тренера года
Серхио Рамос / фото: ФИФА

Капитан Реала и сборной Испании проголосовал за Юргенна Клоппа, когда выбирал лучшего тренера года, несмотря на критику специалиста в свой адрес.

"Я высказал мнение по этому поводу. Я не собирался наносить вред игрокам соперника сознательно и теперь не буду заострять внимание на этом. Клопп обвиняет меня, чтобы оправдать поражение в финале, но он проиграл не первый финал. Когда мы голосовали за лучшего тренера года, я отдал свой голос за него, чтобы Клопп мог расслабиться.

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Думаю, каждый человек имеет право на собственное мнение, но повторю еще раз – я не хотел кого-то травмировать. Это не первый финал Лиги чемпионов для нас обоих, поэтому предлагаю просто забыть об инциденте", – цитирует Рамоса Goal.com.

Напомним, немецкий специалист раскритиковал капитана Реала после поражения в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. В том матче Рамос нанес травму Мохамеду Салаху и вратарю Лорису Кариусу.

Теги
Лига чемпионов Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Юрген Клопп Юрген Клопп Тренер года ФИФА
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