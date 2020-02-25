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Рамос: Невипадково саме Реал є рекордсменом за кількістю перемог у Лізі чемпіонів

16:00 215 Читать на русском
Рамос: Невипадково саме Реал є рекордсменом за кількістю перемог у Лізі чемпіонів
Серхіо Рамос / офіційний сайт УЄФА

Захисник Реала Серхіо Рамос поділився очікуваннями від протистояння з Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Ліга чемпіонів – це особливе змагання для Реала. Як тільки починає грати гімн Ліги чемпіонів – це додаткова мотивація для нас і для всіх вболівальників Мадрида. Невипадково саме Реал є рекордсменом за кількістю перемог у Лізі чемпіонів.

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Футбол – це завжди про результат. Команда не змінилася, але ми програли в останньому матчі, коли грали добре. Зараз настав момент істини в Лізі чемпіонів, також наближається Ель Класіко, тому це ідеальний час зробити заяву про наміри. Немає часу жаліти себе.

Те, що Реал створює мало нагод – неправда. Все, чого нам бракувало в матчі проти Леванте – реалізація. Не слід обговорювати брак голів, попереду тривалий шлях. Команда робить багато справ правильно. Гвардіола є фантастичним тренером, але ми вмотивовані в Лізі чемпіонів незалежно від того, проти кого граємо", – наводить слова Рамоса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок Реал – Манчестер Сіті відбудеться завтра, 26 лютого, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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