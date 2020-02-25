Рамос: Не случайно именно Реал является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов

Защитник Реала Серхио Рамос поделился ожиданиями от противостояния с Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Лига чемпионов – это особенное соревнование для Реала. Как только начинает играть гимн Лиги чемпионов – это дополнительная мотивация для нас и для всех болельщиков Мадрида. Не случайно именно Реал является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов.

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Футбол – это всегда о результате. Команда не изменилась, но мы проиграли в последнем матче, когда играли хорошо. Сейчас настал момент истины в Лиге чемпионов, также приближается Эль Класико, поэтому это идеальное время сделать заявление о намерениях. Нет времени жалеть себя.

То, что Реал создает мало возможностей – неправда. Все, чего нам не хватало в матче против Леванте – реализация. Не следует обсуждать недостаток голов, впереди долгий путь. Команда делает много чего правильно. Гвардиола является фантастическим тренером, но мы мотивированы в Лиге чемпионов независимо от того, против кого играем", – приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок Реал – Манчестер Сити состоится завтра, 26 февраля, начало в 22:00.

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