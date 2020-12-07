Рамос готовий допомогти Реалу у вирішальному матчі Ліги чемпіонів проти Борусії М
Реал отримав чудову новину перед поєдинком 6 туру Ліги чемпіонів проти Борусії М.
Капітан "вершкових" Серхіо Рамос повністю відновився і готовий до зустрічі,стверджує Marca.
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Захисник травмував підколінне сухожилля ще в збірній, тому був змушений пропустити 5 поєдинків Реала. Без свого лідера мадридці перемогли Севілью та Інтер, розписали нічию з Вільяреалом, а також поступилися Шахтарю і Алавесу.
Додамо, що матч Реал – Борусія М відбудеться 9 грудня. Команді Зідана потрібно перемагати, щоб не залежати від паралельного поєдинку Інтер – Шахтар.
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