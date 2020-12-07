Капітан "вершкових" Серхіо Рамос повністю відновився і готовий до зустрічі,стверджує Marca.

Реалу доведеться здійснити три топ-трансфери заради призначення Почеттіно – відомі імена

Захисник травмував підколінне сухожилля ще в збірній, тому був змушений пропустити 5 поєдинків Реала. Без свого лідера мадридці перемогли Севілью та Інтер, розписали нічию з Вільяреалом, а також поступилися Шахтарю і Алавесу.

Додамо, що матч Реал – Борусія М відбудеться 9 грудня. Команді Зідана потрібно перемагати, щоб не залежати від паралельного поєдинку Інтер – Шахтар.

Севілья подарувала перемогу Реалу, Атлетіко впевнено переграв Вальядолід та повернув лідерство у Ла Лізі