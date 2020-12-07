Реал получил замечательную новость перед поединком 6 тура Лиги чемпионов против Боруссии М.

Капитан "сливочных" Серхио Рамос полностью восстановился и готов к встрече, утверждает Marca.

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Защитник травмировал подколенное сухожилие еще в сборной, поэтому был вынужден пропустить 5 поединков Реала. Без своего лидера мадридцы победили Севилью и Интер, расписали ничью с Вильярреалом, а также уступили Шахтеру и Алавесу.

Добавим, что матч Реал – Боруссия М состоится 9 декабря. Команде Зидана нужно побеждать, чтобы не зависеть от параллельного поединка Интер – Шахтер.

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