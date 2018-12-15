Ракицький може перейти в Бешикташ вже взимку

Захисник Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький може продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі.

Турецький Бешикташ серйозно налаштований у підписанні Ракицького, повідомляє видання goal.com.

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В Бешикташі, за який виступають екс-гравці київського Динамо Віда та Ленс, український захисник повинен замінити португальця Пепе, у якого закінчується контракт з турецьким грандом.

Керівництво турецького клубу спробує домовитись з Шахтарем щодо оренди Ракицького з правом викупу наступного літа.

В поточному сезоні УПЛ Ярослав провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом та одним асистом.