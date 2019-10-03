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Пятов потрапив у символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored

14:54 1065 Читать на русском
Пятов потрапив у символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов відіграв блискучий матч проти Аталанти (2:1), чим заслужив місце у символічній збірній тижня в Лізі чемпіонів.

Авторитетний портал WhoScored опублікував символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів. У топ-11 потрапив голкіпер Шахтаря Андрій Пятов.

Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар)

Захисники: Хуан Куадрадо (Ювентус), Неманья Мілуновіч (Црвена Звезда), Карлос Куеста (Генк), Ренан Лоді (Атлетіко)

Півзахисники: Ліонель Мессі (Барселона), Марко Марін (Црвена Звезда), Томас Партей (Атлетіко), Серж Гнабрі (Баварія)

Нападники: Артем Дзюба (Зеніт), Роберт Лєвандовскі (Баварія).

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Ліга чемпіонів Головне Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар
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