Пятов потрапив у символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов відіграв блискучий матч проти Аталанти (2:1), чим заслужив місце у символічній збірній тижня в Лізі чемпіонів.
Авторитетний портал WhoScored опублікував символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів. У топ-11 потрапив голкіпер Шахтаря Андрій Пятов.
Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар)
Захисники: Хуан Куадрадо (Ювентус), Неманья Мілуновіч (Црвена Звезда), Карлос Куеста (Генк), Ренан Лоді (Атлетіко)
Півзахисники: Ліонель Мессі (Барселона), Марко Марін (Црвена Звезда), Томас Партей (Атлетіко), Серж Гнабрі (Баварія)
Нападники: Артем Дзюба (Зеніт), Роберт Лєвандовскі (Баварія).
Аталанта – Шахтар: неймовірний камбек імені запасних, безумство VAR, два обличчя Пятова та ефектний Маліновський