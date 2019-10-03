Пятов попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored

Голкипер Шахтера Андрей Пятов сыграл блестящий матч против Аталанты (2:1), чем заслужил место в символической сборной недели в Лиге чемпионов.
Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов. В топ-11 попал голкипер Шахтера Андрей Пятов.
Аталанта – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча
Вратари: Андрей Пятов (Шахтер)
Защитники: Хуан Куадрадо (Ювентус), Неманья Милунович (Црвена Звезда), Карлос Куэста (Генк), Ренан Лоди (Атлетико)
Полузащитники: Лионель Месси (Барселона), Марко Марин (Црвена Звезда), Томас Партей (Атлетико), Серж Гнабри (Бавария)
Нападающие: Артем Дзюба (Зенит), Роберт Левандовски (Бавария).
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