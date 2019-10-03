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Пятов попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored

14:56 46 Читати українською
Пятов попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов сыграл блестящий матч против Аталанты (2:1), чем заслужил место в символической сборной недели в Лиге чемпионов.

Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов. В топ-11 попал голкипер Шахтера Андрей Пятов.

Аталанта – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер)

Защитники: Хуан Куадрадо (Ювентус), Неманья Милунович (Црвена Звезда), Карлос Куэста (Генк), Ренан Лоди (Атлетико)

Полузащитники: Лионель Месси (Барселона), Марко Марин (Црвена Звезда), Томас Партей (Атлетико), Серж Гнабри (Бавария)

Нападающие: Артем Дзюба (Зенит), Роберт Левандовски (Бавария).

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