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Аталанта – Шахтар – відео голів та нереалізованого пенальті

20:39 5315 Читать на русском
Аталанта – Шахтар – відео голів та нереалізованого пенальті
Аталанта – Шахтар – відео голів

Шахтар зустрічається з Аталантою у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів 2019/2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Шахтар.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс

На 14-й хвилині Аталанта заробила пенальті – Кривцов нібито порушив правила проти Ілічіча. Повтор показав, що контакту не було, але VAR не допоміг арбітру скасувати рішення. На щастя, Ілічіч з 11-метрової позначки не зумів переграти Пятова – Андрій парирував удар.

Аталанта – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Аталанта – Шахтар: відео нереалізованого пенальті Ілічіча

Однак на 28-й хвилині голкіпер Шахтаря припустився результативної помилки та допоміг Аталанті відкрити рахунок. Хатебур виконав навіс з правого флангу, Пятов на виході не дістався до м'яча, а Сапата спокійно головою пробив по порожніх воротах.

Аталанта – Шахтар: відео гола Сапати

Під завісу першого тайму "гірники" зуміли відігратися. Алан Патрік чудовим пасом з глибини вивів Мораєса сам на сам з голкіпером, а Жуніор поклав опонента на газон і відправив м'яч у сітку.

Аталанта – Шахтар: відео гола Мораєса

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